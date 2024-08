Feu d'artifice : plus écologiques, les spectacles de drones ont la cote

Nouveaux concurrents des feux d’artifices, les spectacles de drones lumineux sont de plus en plus utilisés dans les villes françaises pour des raisons environnementales notamment.

Ils illuminent le ciel nocturne comme des étoiles d’un autre genre. Capables de former toutes les formes, les drones lumineux ont été beaucoup plus utilisés cet été en France. Ils ont rythmé les évènements de l’été rivalisant avec les feux d’artifices : "C’est grandiose je suis scotchée !", s’exclame une spectatrice.

Des spectacles minutieusement préparés

Derrière ces performances, des entreprises qui se sont spécialisées dans ce nouveau type de chorégraphies aériennes. À Lyon, une équipe d’artistes travaille d’abord sur la conceptualisation des chorégraphies. Une scénographie où chacun a un rôle bien précis. La musique et l’animation doivent être parfaitement synchronisées. Cela représente plusieurs heures de programmation.



En pratique, des centaines de drones sont placés un à un sur le sol avant la vérification des paramètres. Un travail minutieux mais surtout moins polluant que les feux d’artifices. Plus respectueux de l’environnement, les drones séduisent de plus en plus. Ils sont pourtant plus coûteux que les feux d'artifices.