Festival de Cannes : un collectif veut "traquer" les yachts (et leurs émissions de CO2)

Le collectif va estimer la consommation de carburant de ces bateaux et appelle acteurs, réalisateurs et producteurs à ne plus s'afficher à leur bord pendant le Festival de Cannes

Ce sont d'énormes et luxueux bateaux alignés dans le port de Cannes que l'on appelle des superyachts. Le compte Twitter Yacht CO2 Tracker scrute leurs déplacements depuis près d'un an, pour en dénoncer l'empreinte environnementale. Le collectif derrière ce compte a prévu d'intensifier sa traque pendant le festival de Cannes, qui débute mardi 16 mai.

Dans le détail, la méthode rappelle ces comptes Twitter qui traquent les trajets en avion des personnalités. Le collectif va estimer la consommation de carburant de ces bateaux pour calculer leurs émissions de CO2 et ensuite, interpeller, sur Twitter, les stars qui y font la fête. "Ces bateaux se sont déplacés pour le Festival de Cannes et après ils vont repartir vivre leur petite vie un peu plus loin", indique l'un des militants derrière ce compte qui explique la démarche.

"Le simple fait de maintenir ce genre d'équipements à disposition pour pouvoir prendre des apéros, du point de vue de notre vie à tous dans cinq, dix ou quinze ans, c'est irresponsable." Un membre du collectif Yacht CO2 Tracker à franceinfo

Une méthode appropriée ?

Les plus gros yachts peuvent émettre jusqu'à 1,7 tonne de CO2 par heure de navigation. Un chiffre qui n'est pas loin des deux tonnes que chaque individu devrait émettre au maximum chaque année pour coller aux objectifs de l'accord de Paris.

La volonté est donc d'alerter l'opinion publique et tenter de secouer le monde du cinéma. Des objectifs auxquels le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion adhère, sans pour autant approuver la méthode : "On sait bien que ce n'est pas suffisant. Ils vont se dire que les écolos sont des fachos parce qu'ils sont montrés du doigt sur leurs yachts. Et ensuite, c'est bien de dénoncer ce qui ne va pas, mais c'est bien de proposer quelque chose." Le réalisateur propose, lui, des mesures incitatives, comme des subventions conditionnées à un engagement écologique.