Fast-food : les emballages jetables sont désormais interdits

Depuis le dimanche 1er janvier, les emballages jetables dans la restauration rapide sont interdits. Cela concerne tous les repas pris sur place.

Thibault Gallien, gérant du restaurant "Les Burgers de Papa" à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) est prêt. Pendant deux mois, il a cherché la meilleure solution pour réduire sa part de déchets plastiques. Au final, près de 800 euros ont été investis dans de la vaisselle lavable. Un coût rapidement amorti et une efficacité déjà mesurable.



Plus de 180 000 tonnes d'emballages jetables par an

"On est passés de 15 à 20 000 gobelets de frites par an pour uniquement le sur-place, à zéro. Donc en termes d'économie de carton et de réduction des déchets, c'est non négligeable", explique Thibault Gallien. Pour les clients, un seul petit effort supplémentaire est demandé : mieux débarrasser et trier sa vaisselle. D'après le ministère de la Transition écologique, la restauration rapide génère plus de 180 000 tonnes d'emballages jetables par an. La loi anti-gaspillage vise à éradiquer définitivement ce type de déchets d'ici 2040.