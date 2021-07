Explosion d'un pipeline : un "oeil de feu" surgit dans le golfe du Mexique

Vu depuis le ciel, on croirait un cratère de lave en fusion. C'est une scène apocalyptique que l'on observe dans le golfe du Mexique, où s'est formé un "oeil de feu" à la surface de l'océan, suite à la fuite d'une canalisation de gaz sous l'eau. L'événement s'est produit vendredi 2 juillet, dans la matinée, au cœur d'une zone d'exploitation pétrolière offshore, au large de la ville de Campeche. Le feu a pris à 150 mètres de la côte. Il a fallu trois bateaux et cinq heures pour venir à bout de l'incendie. "Les vannes de la canalisation ont été fermées. L'incendie et l'émanation de gaz ont été stoppés vers 10h45", a déclaré la compagnie Pemex dans un communiqué.



Des conséquences potentiellement très graves

Officiellement, l'accident n'a provoqué aucun déversement d'hydrocarbures dans l'océan. Mais certains s'interrogent. "Qu'est devenu le gaz qui n'a pas brûlé ? Il pourrait y avoir des conséquences sur les poissons (...) et aussi sur la composition chimique de l'eau", s'inquiète Brian Khan, journaliste spécialiste des questions environnementales. 700 000 barils de pétrole sont produits chaque jour sur ce site, soit presque la moitié de la production du groupe Pemex. En 2019, l'entreprise avait été classée parmi les 20 entreprises les plus polluantes en termes d'émissions carbone. L'origine de la fuite reste inconnue.