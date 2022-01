Érosion du littoral : deux falaises se décrochent en quelques jours près d'Étretat

Un pan entier d'une falaise s'est effondré dans la mer, samedi 1er janvier. Les images ont été tournées par un amateur sur la plage du Tilleul (Seine-Maritime), près d'Étretat. "Au départ, c'est très impressionnant. Il y a tout un amas de poussière qui est arrivé, tout le monde se frottait les yeux", rapporte Adam Caprin, le vidéaste. Sur la plage, d'immenses blocs de calcaire ont par endroits recouvert le sable. Le maire de la commune, Raphael Lesueur, ne peut que constater les dégâts.

Près de 60 éboulements par an sur les côtes normandes

Quelques jours plus tôt, il avait publié un arrêté interdisant la circulation piétonne près des falaises, conscient que les éboulements risquent de se reproduire. Sur le littoral normand, près des mythiques falaises d'Étretat, la côte est tous les jours grignotée un peu plus par l'érosion. La falaise recule en moyenne de 20 cm chaque année. "Avec un réchauffement climatique et une élévation du niveau des mers induite, l'attaque des vagues au pied des falaises sera beaucoup plus intense, et donc ce phénomène d'effondrement risque d'être plus fréquent", explique Stéphane Costa, professeur de géographie à l'université de Caen (Calvados). En moyenne, près de 60 éboulements sont recensés chaque année sur les côtes normandes.