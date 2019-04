Environnement : une "clean walk" pour nettoyer la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des gants, des pinces, de sacs-poubelle... Le but est de tout nettoyer. Une "clean walk", une "marche propreté" en français, consiste à dépolluer un site encombré par des déchets. Ces manifestations sont organisées dans le monde entier par des jeunes convaincus que la planète est en danger. "Ce n'est pas une question d'être écolo ou pas, c'est juste qu'on vit tous sur la planète", témoigne Axelle Couture, une participante. Un peu partout, ces opérations de ramassage se multiplient en France.

Des photos pour mobiliser

Grâce aux réseaux sociaux, ces initiatives citoyennes ont dépassé les frontières, car un cliché vaut mieux qu'un long discours. En effet, des photos sont prises avant et après nettoyage pour mobiliser un maximum. Des "clean walks" ont été organisées au Sénégal, au Bénin, en Birmanie et en Algérie. En France, de prochaines opérations de nettoyage sont déjà prévues à Lyon (Rhône), Lille (Nord) et Bordeaux (Gironde).

