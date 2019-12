Environnement : retour sur le naufrage de "l'Erika", 20 ans après

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), les souvenirs sont encore à vif. 20 ans après, les habitants n'ont rien oublié de la catastrophe de l'Erika : la plage défigurée, la mer lourde de fioul. "Il n'y avait plus de bruit. On n'entendait rien mais ça sentait très fort. On n'avait pas l'impression que la mer bougeait", explique Jeanette Gautron, habitante de Batz-sur-Mer. 12 décembre 1999, l'Erika se brise au nord de la Bretagne.

200 000 oiseaux tués dans la marée noire

Le pétrolier l'Erika au pavillon maltais a quitté Dunkerque (Nord). Il se retrouve pris dans une tempête, incapable de faire face. On apprendra plus tard que le bateau était rongé par la rouille. Dépêchés sur place, les secours ne peuvent pas grand-chose. L'avant a déjà sombré, l'arrière s'affaisse. Seule une partie du fioul peut être pompée. Le reste atteint le littoral. Finistère, Morbihan, Vendée, Charente-Maritime... 400 kilomètres de côtes sont souillés. Sur les plages, les volontaires font ce qu'ils peuvent. La marée noire a provoqué la mort de 200 000 oiseaux.

