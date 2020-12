Environnement : recyclable ou non, le plastique jetable ne sera plus commercialisé

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dès vendredi 1er janvier, ils doivent sortir des plateaux. Couverts, assiettes et touillettes, en plastique recyclable ou non, ne pourront plus être commercialisés. "On peut se débrouiller autrement ; il y a des choses qui se lavent, ou des choses en bois", avance une passante. Interdits aussi les contenants en polystyrène expansé. Un restaurateur turc a sorti son stock d'emballage à kebabs, mais n'est pas inquiet. Dans deux semaines, il aura tout écoulé. Il se prépare désormais à supprimer tout le plastique pour ses ventes à emporter.

À peine 25% des déchets plastiques recyclés

Les consommateurs se disent favorables à une réduction des déchets. "Pour le tri, pour le ramassage, ça fera beaucoup d'économies, et ça préservera la nature", estime l'un d'entre eux. Aujourd'hui, à peine 25% des déchets plastiques sont recyclés. Ne plus les utiliser doit permettre d'éviter des millions de tonnes de plastique dans les océans.

