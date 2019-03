Environnement : quelles espèces prolifèrent le plus en France ?

Il n'est pas toujours facile de lutter contre certaines espèces invasives comme les chenilles processionnaires. Et la liste est longue. Parmi celles qui prolifèrent le plus en France : le frelon asiatique. "Il ravage les colonies d'abeilles un peu partout en France. Il est arrivé de Chine en bateau en 2004 et depuis, on a bien du mal à s'en débarrasser", rapporte le journaliste de France 2 Simon Ricottier.

Les charançons rouges tueurs de palmiers

Autres espèces qui prolifèrent : "Le moustique tigre qui véhicule des maladies tropicales, ou encore la perruche à collier, une espèce invasive et très présente en région parisienne. On l'accuse de prendre la place d'autres espèces et d'abîmer les arbres dans lesquels elle s'installe. Sans compter les nuisances sonores", poursuit en plateau le journaliste. Sur la Côte d'Azur, les palmiers sont quant à eux les victimes des charançons rouges.

Le JT

Les autres sujets du JT