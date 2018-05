Environnement : pourquoi les Français recyclent si peu leurs meubles

Les vieux meubles abandonnés chaque jour en France forment des montagnes de déchets. Près de Guingamp (Côtes-d'Armor), se trouve l'une des 20 déchetteries de la région Bretagne. "On reçoit à peu près une benne de bois par jour d'ouverture, qui nous est apporté par les professionnels et les particuliers. Ça représente à peu près quatre tonnes qu'on expédie ensuite à notre prestataire de traitement", explique Benoît Danieau, directeur du syndicat de collecte des ordures ménagères dans les Côtes-d'Armor.

Le nettoyage de ces bois coûte cher

À quelques kilomètres, une usine gère les déchets de 118 communes. Les bois peints et traités sont difficiles à recycler. Au fil des mois, ce bois broyé s'accumule, fermente et présente un risque d'autocombustion. Les stocks grossissent à vue d'oeil sur ce site breton. Le nettoyage de ces bois coûte cher. Traités, séchés dans des turbines, encollés, mis sous presse et décorés, les copeaux de bois aggloméré peuvent avoir de nombreuses utilités. En France, les experts évaluent à plus d'un million de tonnes le surplus de bois qui pourrait être valorisé.

Le JT

Les autres sujets du JT