Environnement : moratoire sur les zones commerciales en périphérie

Dans les Alpes-Maritimes, au cœur d’une pinède devrait émerger l’un des centres commerciaux les plus importantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Raphaël Jouvet ,militant écologiste, refuse de voir ce paysage disparaître au profit d’un gigantesque complexe de 100 000 m² de boutiques de bureaux et d’hôtels. Un désastre pour l’équilibre des sols selon le militant : "Chaque hectare économisé en plus c’est de la place pour le ruissellement qui se fait davantage. L’artificialisation des sols peut engendrer de graves inondations."

"Des centres commerciaux qui ne riment à rien"

Mais ce chantier dans les Alpes-Maritimes pourrait être l’un des derniers à sortir de terre : le gouvernement a annoncé un moratoire pour mettre fin au développement de ces zones commerciales en périphérie des villes. Selon la ministre de l’écologie Barbara Pompili : "C’est très important de mettre un coup d’arrêt et de dire 'on arrêté' avec ces centres commerciaux qui ne riment à rien, qui prennent de l’espace qui participent à l’artificialisation et qui tuent les centre-villes." Selon le journaliste de France 2 François beaudonnet : "La France a beaucoup plus de centres commerciaux que tous nos voisins européens. Dans les années 2000 il se crée plus de 4 millions de mètres carrés de centre commercial chaque année, C’est l’équivalent de 40 000 petits commerces de centre-ville."

