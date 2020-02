Environnement : moins de lessives pour sauver la planète ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

En attendant l'arriver des filtres dans nos lave-linge, il existe d'autres techniques pour polluer moins. "Le sac microporeux est une invention de deux ingénieurs allemands il y a trois ans. Vous mettez vos textiles synthétiques dans le sac, le tout dans le tambour, ça laisse passer l'eau et la mousse, mais ça retient tout ce qui fait cinq microns, 0,05, c'est-à-dire toutes les microfibres. D'après nos ingénieurs, ça retient 85% des microfibres et c'est en vente sur internet pour une trentaine d'euros", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria.

"Ne pas laver trop chaud, à 30°C maximum"

Il y a aussi de simples gestes de bon sens à adopter au quotidien. "Le premier conseil c'est de ne pas laver trop chaud, à 30°C maximum, pour ne pas stresser les fibres synthétiques qui se disperseraient en microfibres. Le second conseil, il faut privilégier les lessives liquides, elles ont un pouvoir lubrifiant supérieur aux poudres, en tout cas au début du lavage pour éviter l'abrasion. Et il ne faut pas faire trop de machines et bien la remplir, et il ne faut pas sans cesse renouveler sa garde-robe", conclut le journaliste

