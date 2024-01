Environnement : les Vedettes de Paris s'électrifient

Dans le cadre de la rubrique "Un geste pour la Terre", le 13 Heures s'intéresse à l'électrification des Vedettes de Paris, ces bateaux qui voguent sur la Seine pour faire découvrir aux touristes les paysages de la capitale.

Sur la Seine, la Vedette "Paris Trocadéro" vogue sans bruit grâce à ses moteurs électriques. La décision de passer au 100% électrique a d'abord été prise pour faire face à l'urgence climatique. Les bateaux de la société "Vedettes de Paris" consommaient 500 000 litres de fioul par an. "Cinq bateaux avec des moteurs diesel, qui depuis 25 ans, émettent des gaz à effet de serre de manière assez considérable. Il faut que ça cesse", indique Vincent Delteil, directeur général adjoint des "Vedettes de Paris".



Un investissement de 12 millions d'euros

La Vedette "Paris Trocadéro" est rechargée la nuit et à chaque débarquement de passagers. C'est sur un chantier naval à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) que les bateaux sont transformés. Deux sont en ce moment à quai. Les toutes premières batteries ont été chargées mardi 30 janvier. Une cinquantaine de batteries sont ainsi installées. Des travaux qui durent entre six mois et un an, car les coques sont aussi transformées pour améliorer la pénétration dans l'eau. Un investissement de 12 millions d'euros amorti sur huit ans.