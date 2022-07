Environnement : les sacs plastique ont-ils vraiment disparu depuis leur interdiction ?

Six ans après l’adoption d’une loi visant à limiter l’usage des sacs plastiques, les résultats sont-ils réellement visibles ? Les Français et les commerçants ont-ils radicalement changé leurs habitudes ?

Près de six ans après l'interdiction des sacs en plastique, ont-ils vraiment disparu des étals ? Lors du changement de loi, les commerçants ont dû investir dans des sacs autorisés, qui coutent jusqu'à deux fois plus chers que les anciens. Selon eux, il est impossible de totalement se passer du plastique. "On va mettre encore quelques années pour que ça rentre un peu dans les mœurs. Il y a encore malheureusement des gens qui font leurs courses sans sac, et on (…) se doit aussi de fournir, malheureusement, ce service-là", explique Florian Gargaro, primeur.

Les sacs interdits encore utilisés

Parmi les sacs plastiques encore autorisés, les sacs en plastique épais, qui doivent porter la mention "réutilisable", et ceux en plastique plus fin et en partie composés de matières digitales, qui doivent eux comporter la mention "compostable". Ceux en plastique fin, sans aucune mention, sont illégaux et ne devraient plus être distribués. Contrefaits ou importés, ils coûtent moins chers aux commerçants, qui seraient encore nombreux à les utiliser. Les contrevenants risquent pourtant jusqu'à 15 000 euros d'amende. Les clients, eux, ne sont pas toujours très au fait. Dans les océans, les sacs affectent encore près de 700 espèces marines. Selon la Surfrider Foundation Europe, leur nombre n'a pas évolué depuis six ans.