Environnement : les points d’eaux gratuits encore trop rares en France

De plus en plus de Français ont décidé d’utiliser une gourde à la place des bouteilles en plastique. Mais les points d’eaux potables sont encore peu nombreux, notamment dans les endroits publics. Une ONG a mené, mardi 16 mai, une action dans la gare de Lyon, qui ne compte aucun point d’eau gratuit.

Remplir sa gourde dans l’une des plus grandes gares parisiennes, la mission est impossible. Il n’y a aucun point d’eau potable gratuit à la gare de Lyon (Paris). Pourtant, la loi l’impose depuis janvier 2022. “Je la remplis quand je suis chez moi ou à l’hôtel, mais sinon il faut acheter de l’eau pour boire”, précise une voyageuse. Des fontaines à eaux devraient être mises à disposition dans les gares, les aéroports et les centres commerciaux, comme dans tous les établissements recevant plus de 300 personnes par jour.

90 % des espèces marines impactées par la pollution plastique

Une pétition a été lancée par une ONG, alors que limiter l’utilisation des bouteilles plastiques est primordial pour l’environnement. “Ce sont les plastiques à usage unique qui sont la source de la pollution plastique, et la bouteille est le premier déchet, que l’on retrouve sur les plages. En France, on en consomme 15 milliards”, développe Muriel Papin, déléguée génération de l’association “No Plastic in my Sea”. L'objectif de la loi anti-gaspillage est de réduire de 50% notre consommation de bouteilles plastique d’ici 2030.

30 000 ponts d’eaux auraient dû être ouverts partout en France. Aujourd’hui 90% des espèces marines sont impactés par la pollution plastique.