Environnement : les lucioles se sont installées en France

Les lucioles offrent souvent un joli spectacle lumineux la nuit. Dans les Pyrénées-Orientales, elles sont de plus en plus nombreuses.

Lorsque la nuit tombe, elles s’éclairent et éblouissent les jardins. Depuis trois ans, des lucioles ont fait leur apparition dans certains endroits des Pyrénées-Orientales. "En mai 2020, je me suis aperçu qu’il y avait des flashs, des étincelles sur la pelouse et ça s’est renouvelé de soir en soir, moi j’adore", décrit Geneviève Laurent, retraitée avant de s’émerveiller. "Ces bêtes sont toutes petites et elles émettent des lumières que l’on voit de partout."



Une luciole venue d’Amérique du Sud

Ce n’est pas un spectacle habituel en France puisque ces insectes viennent en fait d’Amérique du Sud et plus particulièrement d’Argentine et d’Uruguay. Elles auraient transité en bateau avant d’arriver en Espagne, en 2016, puis elles se sont installées dans les Pyrénées-Orientales. Ces lucioles, qui vivent très longtemps pour des insectes de cette espèce, sont en vérité un danger pour l’environnement puisqu’elles se nourrissent de vers de terre qui sont déjà moins nombreux qu’avant en France.