Environnement : le plastique toujours omniprésent

A-t-on réellement progressé dans la lutte contre la pollution plastique ? Des négociations délicates vont s’ouvrir à Paris, avec l’ambition d’un traité international avec des pays qui ont des horizons divergents.

À 15 minutes de Paris, le long des canaux, c’est le décor d’une promenade agréable, mais en contrebas, la balade est vite gâchée. Des déchets plastiques jonchent le sol, flottent dans l’eau. Les bénévoles d’une association qui lutte pour la protection de l’environnement ont ce jour-là fort à faire. Un spectacle de désolation, et une pollution plastique qui contamine les rares animaux encore présents. "Ils s’empoisonnent avec toutes les matières plastiques, qu’ils confondent avec de la nourriture. Ils en ont plein dans le ventre, qu’ils ne digèreront jamais. Ça va s’accumuler, ils vont étouffer par le plastique", déplore Edouard Feinstein, président de l’association OSE.

Danone assigné en justice pour pollution au plastique

Ces déchets viennent des produits que nous consommons au quotidien. Malgré la prise de conscience et les lois anti-gaspillage, le plastique est toujours omniprésent, notamment dans les emballages de nos aliments et produits d’hygiène. Une vingtaine d’ONG a établi le top 10 des plus gros pollueurs plastique au monde. Sur le podium, Coca Cola et Pepsi. En neuvième position, Danone. La marque française n’a pas souhaité répondre devant les caméras de France Télévisions, mais par écrit, elle nous assure que la réduction du plastique est un enjeu majeur. Les ONG ont assigné Danone en justice pour pollution au plastique.

Comment les industriels tentent-ils de réduire leur production de plastique ? En Bretagne, une entreprise de cosmétiques a accepté de nous ouvrir ses portes. Sur les chaînes de conditionnement, des gels douche dans des bouteilles plastique 100 % recyclées. Un effort pour la marque, car cela coûte plus cher à fabriquer.