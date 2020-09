Environnement : le crabe bleu perturbe l’écosystème dans le sud de la France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Jean-Claude est l’un des derniers pécheurs traditionnels de l’étang de Canet (Pyrénées-Orientales) et il ne décolère pas contre le crabe bleu qui colonise les côtes et les lagunes catalanes depuis trois ans. "L’anguille déjà…et en plus on a ces crabes bleus, je ne sais plus ce qu’il veut faire. Tout le monde s’en fout", explique t’il. Le crabe bleu est en effet un prédateur redoutable, pouvant peser jusqu’à 500 grammes. Ses pinces puissantes détruisent tout sur leurs passages.

Une espèce sans prédateur qui dérègle l’écosystème

Si cette espèce met en péril l’activité des petits métiers, elle est surtout une menace pour la biodiversité. Ce crabe bleu est vorace : poissons, huitres, moules, tout y passe, mais il n’a pas de prédateurs. Depuis 2017, le parc marin surveille son adaptation au milieu, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il a commencé à se reproduire. Sachant qu’une femelle peut pondre jusqu’à deux millions d’oeufs, l’invasion a commencé, non seulement la population se multiplie mais elle se déplace.

Le crabe bleu : future star des marchés de demain ?

"On ne pourra pas l’éradiquer dans le milieu marin, par contre les solutions, ça va être de mieux le connaitre et de le cibler, de le capturer à des moments clés qu’on aura déterminé pour le maintenir à un plus bas niveau", explique Lauriane Vasseur, chargée de mission Pêche, au Parc Naturel marin du Golfe du Lion. Pour encourager la capture du crabe bleu, il faudrait que les pêcheurs y trouvent leur intérêt, financier notamment. La solution pourrait venir de la qualité gustative de cette espèce à la chair très savoureuse. Des études de marché sont en cours, en vue d’une commercialisation.