Environnement : le bassin méditerranéen souffre de la sécheresse

Les nappes phréatiques du bassin méditerranéen sont arrivées à un niveau catastrophique. Éclairage avec Sophie Piard sur le plateau du 19/20.

Sur le bassin méditerranéen, "depuis le début de l’année la pluie n’est quasiment pas tombée", explique la journaliste Sophie Piard sur le plateau du 19/20. Il a plu l’équivalent d’1 mm/jour depuis janvier, avec "-58% de précipitations par rapport à la normale en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et -48% pour le Languedoc-Roussillon." Le Var est particulièrement touché.

Un été difficile

Les prochains mois seront difficiles pour les agriculteurs. Sophie Piard transmet un message d’alerte de l’expert Serge Zaka : "La question n’est plus d’évaluer les pertes de rendement, mais plutôt si on va pouvoir récolter quelque chose." Selon la journaliste, "avec l’été, les températures vont augmenter et ça ne va pas arranger l’état des sols. Nous sommes actuellement plus proches d’un mois de juin que d’un mois d’avril, c’est désormais quasiment certain que nous allons vers une nouvelle sécheresse cet été, et elle s’annonce particulièrement rude autour de la Méditerranée."