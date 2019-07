Environnement : la surchauffe de la Méditerranée, un phénomène potentiellement destructeur pour l'écosystème

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Marseille (Bouches-du-Rhône), le début d'été a été très chaud. Après l'air étouffant de la canicule, c'est la mer qui est montée en température avec 26°C dans l'eau, pour le plus grand bonheur des baigneurs.La méditerranée est-elle en surchauffe ? Les températures n'atteignent pas des records, mais il est rare d'atteindre ces valeurs aussi tôt dans la saison.

Certaines espèces en danger ?

La canicule et l'absence de vent ont fait grimper la température de la mer en surface. Si le phénomène perdure, certaines espèces seront en danger. "La chaleur va se propager en profondeur et ça va atteindre des écosystèmes qui ont peu l’habitude de voir de l'eau chaude supérieure à 15 ou 18 degrés. C'était déjà arrivé en 1999 avec un épisode de chaleur important et des coraux sont morts (...) ça a affecté des espèces emblématiques de la Méditerranée", détaille Patrick Raimbault, chercheur à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Les scientifiques estiment que la mer Méditerranée devrait gagner deux degrés en moyenne, d'ici à 2100.

