Environnement : la pêche à l’aimant pour dépolluer les canaux parisiens

Dans la rubrique "Une idée pour la France", la journaliste Valérie Heurtel est partie à la rencontre de pêcheurs qui ont décidé de dépolluer les canaux, les rivières et les fleuves.



Les pêcheurs s’installent souvent sur les ponts et avec des cordes, des grappins et des aimants, ils remontent tous les déchets métalliques qui traînent au fond de l’eau. “Cela va du chariot de supermarché au scooter mais il y a aussi quelques fois des objets historiques”, explique la journaliste Valérie Heurtel en direct du plateau du 13 Heures.







En 2020, 11 tonnes de ferraille ont été remontées des cours d’eau parisiens





Ce jour-là, Clément, un pêcheur, n'est pas venu seul. Le matériel pour pêcher des objets métalliques est de sortie, et bonne nouvelle ça mord. Des motos, des scooters, des vélos, l’un des canaux d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en est truffé. Il faut un aimant pour les repérer et ensuite c’est le grappin qui fait le travail. En 2020, Clément et son équipe ont remonté 11 tonnes de ferraille des cours d’eau parisiens. Une partie du butin sera revendue à des ferrailleurs.