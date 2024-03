Environnement : "La moitié de l'eau qui est consommée par les Français est importée", pointe Quentin Ghesquière, chargé de plaidoyer climat à Oxfam Durée de la vidéo : 10 min Environnement : "la moitié de l'eau consommée en France est importée", pointe Quentin Ghesquière, chargé de plaidoyer climat Environnement : "la moitié de l'eau consommée en France est importée", pointe Quentin Ghesquière, chargé de plaidoyer climat (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - N. de Rincquesen France Télévisions 12/13 info franceinfo

L'eau et sa consommation ont aussi un fort impact sur le climat. Et notamment en France, comme l'expliquent Quentin Ghesquière, co-auteur du rapport d'Oxfam "La soif du profit", et Simon Porcher, professeur de sciences de gestion à Paris Panthéon-Assas, dans le 12/13 info du vendredi 22 mars.

Que font les Français avec l'eau qu'ils consomment, et où en sommes-nous de la gestion des ressources en eau ? Invité du 12/13 info, vendredi 22 mars, Quentin Ghesquière, chargé de plaidoyer climat et co-auteur du rapport d'Oxfam "La soif du profit", explique que, comme l'empreinte carbone, "il y a aussi une empreinte eau". "La moitié de l'eau qui est consommée par les Français est importée", pointe-t-il, avec une empreinte de "4 900 litres par jour" pour un Français. "Il faut modifier nos habitudes de consommation" Peut-on mieux faire en matière de consommation d'eau ? "Si l'on regarde la consommation en litres par jour, (...) les Américains et les Australiens consomment trois fois plus d'eau que nous", souligne Simon Porcher, professeur de sciences de gestion à Paris Panthéon-Assas, également présent sur le plateau du 12/13 info. "Après comme tous les habitants de pays industrialisés, (...) il faut un peu modifier notre régime alimentaire et nos habitudes de consommation", ajoute cependant l'enseignant.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux