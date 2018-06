Environnement : la France championne de la consommation de bouteilles en plastique

Chaque année, 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés en France. Avec cette quantité d'eau, on pourrait remplir l'équivalent de 14 fois le stade de France. Notre pays fait partie des cinq pays au monde qui consomment le plus de bouteilles en plastique, derrière le Mexique, la Thaïlande (qui n'ont pas accès à l'eau potable) l'Italie et l'Allemagne. Dans le cas de la France, il s'agit bien d'eau minérale, l'eau pétillante ne représentant que 18 % de notre consommation.

L'eau en bouteille meilleure que celle du robinet ?

Les marques ont convaincu les Français que l'eau en bouteilles était meilleure que l'eau du robinet. Certaines études récentes tendent pourtant à montrer que ce n'est pas le cas. Le plastique des bouteilles d'eau est fabriqué à partir de composés chimiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre santé. En France, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées chaque jour, seulement 49% d'entre elles sont recyclées. Si les choses ne changent pas, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050.