Environnement : l'hydrogène peut-il être vert ?

C'est un terme mystérieux dont tout le monde parle depuis 48 heures et l'annonce du plan de relance par Jean Castex : l'hydrogène vert. "C'est l'hydrogène qui serait produit sans émettre de CO². Actuellement, cet hydrogène vert ne représente que 10% de la production d'hydrogène et le gouvernement voudrait donc inverser la tendance", explique Jean-Christophe Batteria, journaliste de France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 heures de franceinfo, vendredi 4 septembre.

Les ingénieurs face à un défi

L'hydrogène est présent partout. "Pour arracher les atomes à leur support, on a la technique du reformage du gaz : on prend du méthane qu'on met en présence de vapeur surchauffée. Il en ressort de l'hydrogène mais on se retrouve également avec du CO². Quand on produit 1 kg d'hydrogène, on a 10 kg de CO² sur les bras. L'autre technique, apparemment beaucoup plus favorable, consiste à faire l'électrolyse de l'eau mais le problème est qu'il faut trois fois plus d'énergie qu'avec l'autre méthode. Le défi des ingénieurs est donc de faire cette électrolyse de façon économiquement viable et surtout avec le l'électricité verte", ajoute le journaliste.







