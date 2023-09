Environnement : l'écologue Sandra Lavorel reçoit la médaille d'or 2023 du CNRS

Récompensée pour son "parcours exceptionnel" et notamment ses recherches sur "l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines", l'écologue Sandra Lavorel reçoit cette année la médaille d'or du CNRS.

L'écologue Sandra Lavorel reçoit la médaille d'or 2023 du CNRS, annonce le Centre national de la recherche scientifique dans un communiqué transmis à franceinfo jeudi 21 septembre. Créée en 1954, la médaille d'or du CNRS distingue "des carrières scientifiques ayant contribué de manière exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française".

En lui décernant la Médaille d’or 2023, "le CNRS souhaite rendre hommage au parcours exceptionnel de cette éminente écologue" et à "l'excellence qui jalonne son parcours".

L'étude de "l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines"

Spécialiste du fonctionnement des écosystèmes, Sandra Lavorel est chercheuse au CNRS depuis 30 ans. Elle a notamment été récompensée pour ses travaux sur "les contributions de la biodiversité à la vie humaine". Ses recherches ont aussi "révélé les impacts sociétaux et économiques de ses altérations par les changements environnementaux", détaille le CNRS. Sandra Lavorel travaille autour du projet Warm, "qui étudie l'effet du changement climatique sur les pelouses alpines".

Installés dans les Hautes-Alpes, sur le col du Lautaret, à 2 400 mètres d'altitude, ces dispositifs Warm "réchauffent l'air de quelques degrés par rapport à l'extérieur pour étudier les conséquences sur l'écosystème".

"Des recherches qui œuvrent à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux contemporains et à venir." Antoine Petit, président-directeur général du CNRS

Née en 1965 à Lyon et entrée au CNRS en 1994, Sandra Lavorel est membre de l’Académie des sciences depuis 2013, elle est titulaire d'un doctorat en écologie et sciences de l’évolution. Plus précisément, elle est "spécialiste du fonctionnement et de la dynamique des écosystèmes". Pour Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, "Sandra Lavorel mène des recherches qui œuvrent à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux contemporains et à venir".

La médaille d’or du CNRS ainsi qu’une dotation de 50 000 euros de la part de la Fondation CNRS lui seront remises le 20 décembre 2023, lors d’une cérémonie à la Maison de la Chimie à Paris.

