Environnement : faut-il interdire les pailles en plastique ?

Des pailles en plastique dans ce restaurant vous n'en trouverez pas. Ici elles sont en bambous, un choix de l'établissement solidaire de l'association "Bas Les Pailles" qui voudrait en interdire l'utilisation. "Le principal problème des pailles en plastique c'est qu'elles ne se recyclent pas et qu'elles se retouvent dans les océans. On encourage les personnes à utiliser des alternatives. Si elles ont besoin d'utiliser une paille, on propose des pailles en bambou, réutilisable plusieurs fois après les avoir fait bouillir" explique Mounia El Kotni, cofondatrice de l'ONG "Bas Les Pailles".

Des pailles qui finissent dans l'océan

Non recyclées, elles passent entre les mailles du filet. Trop petites, une immense partie d'entre elles finissent dans les océans en bonne place parmi les déchets. En 2015, une vidéo diffusée sur Youtube montrait une tortue victime d'une paille coincée dans le nez.

