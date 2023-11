Environnement : face à l'érosion du littoral, la technologie au secours des côtes

Face à l'érosion du littoral atlantique, les communes sont de plus en plus nombreuses à adopter la technologie des géotubes, qui permettent de réduire les vagues arrivent sur les plages.

De la Manche à la Bretagne, en passant par le littoral atlantique, les maisons à flanc de falaise sont prêtes à tomber dans la mer, et les dunes sont grignotées par la violence des vagues. 242 communes doivent désormais composer avec l'érosion marine. Après avoir tenté en vain de bloquer les assauts de la mer pendant des années, elles font désormais appel aux nouvelles technologies. Dans le golfe de Saint-Tropez, 40 mètres de boudins tapissent les fonds du port de Sainte-Maxime (Var).

10 villes ont installé des tubes

"Les géotubes sont des grosses chaussettes (...) qui sont remplies de sable et qui servent de brise-houle pour éviter le désensablement des plages", explique Jérôme Solesio, chef de projet Geocorail. Il est chargé de les mettre sous tension. L'électricité qui y passe crée une réaction chimique au contact de l'eau de mer. Le calcium et le magnésium sont captés et viennent solidifier le tube, pour le rendre aussi résistant que du béton. Les vagues ne déferlent alors plus sur la plage. 10 villes se sont déjà équipées de ce brise-lames. Mais il n'est pas possible de l'installer partout.