Environnement : est-il vrai que les océans ne se mélangent jamais ?

Des vidéos vues des centaines de millions de fois sur les réseaux sociaux affirment que les océans Pacifique et Atlantique ne se mélangent jamais. Elles montrent des différences de couleurs en guise de preuve. Alors, est-ce vrai que les océans ne se mélangent pas ?

Sur les réseaux sociaux, des vidéos vues des centaines de millions de fois affirment que les océans Pacifique et Atlantique ne se mélangent jamais, avec comme preuve des différences de couleurs. L'affirmation selon laquelle les océans ne se mélangent pas est fausse. Ces vidéos ont été détournées. En réalité, elles ont été tournées au nord-est de la Chine. Des médias locaux diffusent des vidéos similaires. Il s'agit en fait du fleuve Jaune qui se jette dans la mer. Le phénomène se produit chaque année à la saison des pluies.

Des vidéos rémunérées

Une autre vidéo très partagée est censée représenter la frontière entre l'Atlantique et la Pacifique. Mais en réalité, la vidéo originale postée en 2015 montre un fleuve se jeter dans la mer dans le détroit de Géorgie, près de Vancouver (Canada). Ceux qui publient ces images veulent en fait attirer l'œil en montrant des phénomènes impressionnants pour que leurs vidéos soient le plus partagées possible, quitte à s'arranger avec la vérité. Car plus ces vidéos sont vues, plus leurs auteurs peuvent gagner de l'argent.