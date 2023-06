Environnement : Emmanuel Macron dévoile un plan pour une aviation plus propre

Vendredi 16 juin, Emmanuel Macron a dévoilé un plan pour une aviation plus propre. Pour ce faire, le gouvernement prévoit, entre autres, de tripler son effort pour développer des moteurs plus économes.

Comment rendre le secteur aérien moins polluant ? La France lance un plan pour des avions plus propres. "On a les moyens d’être les champions de l’avion ultra-sobre et de le produire en France […] en accélérant les investissements dans la filière", a assuré Emmanuel Macron, vendredi 16 juin. Avec 300 millions d’euros par an, d’ici à 2030, l’Etat va tripler son effort pour le développement de moteurs plus économe en carburant et des avions plus légers.



Le développement des biocarburants

L’autre enjeu est le développement des carburants durables. 200 millions d’euros sont prévus. L’objectif est d’en produire 500 000 tonnes par an en 2030. Pour ce faire, une usine sera créée à Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Fabriqués à partir d’huile usagée ou de résidus de bois ou d’algues, les carburants propres sont utilisés en complément du kérosène dans les avions. Seulement, la production est aujourd’hui limitée. Ces carburants sont également deux à trois fois plus chers. On est encore loin de l’avion sans kérosène pour les vols grand public, mais on voit déjà dans le ciel des avions électriques, comme un biplace utilisé pour la formation des pilotes.