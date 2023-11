Environnement : des terrains de sport plus verts

Les terrains de sport synthétiques doivent désormais être remplis avec une matière naturelle et non plus avec des matériaux plastiques.

Pontoise (Val-d'Oise) vient d'inaugurer son terrain de sport synthétique, en remplissage maïs, une matière biodégradable. Après une loi européenne, les villes qui ont choisi des terrains synthétiques doivent adopter des matières plus naturelles pour le remplissage de leur pelouse artificielle. "Pour que l'herbe puisse rester droite, il faut bien qu'elle soit remplie. C'est pour ça qu'elle est remplie de sable ou de rafle de maïs", explique Arif Osmani, directeur des sports. Des substances plastiques toxiques pour la santé et pour l'environnement Le terrain représente un million d'euros d'investissement, trois fois plus qu'un terrain naturel, mais il est plus avantageux pour la ville, qui n'a pas à arroser, engazonner, ou à mettre de l'engrais. "C'est une vraie économie sur le fonctionnement", assure Arif Osmani. La commune avait investi dans un premier terrain synthétique, dont le remplissage est en billes de pneu recyclé. Ces substances se sont révélées toxiques. Les billes de pneu contiennent des hydrocarbures et des métaux lourds. Selon l'agence de l'environnement, l'impact environnemental d'un terrain synthétique reste plus élevé que celui du terrain naturel.