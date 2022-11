Environnement : des défis du quotidien dans les lycées

Article rédigé par P.-Y.Salique, F.Simoès, R.Torregrosa, N.Berthelot - France 2 France Télévisions 13 Heures

Plusieurs établissements scolaires français participent à un défi qui a pour but d’agir en faveur de la planète et d’éduquer les plus jeunes.

Des lycéens de seconde à Tourcoing (Nord) ont trois petites semaines pour enchaîner les petits défis du quotidien pour la planète. Planter des arbustes dans la cour du lycée fait partie de l’un d’eux. À chaque fois, une photo doit prouver que le défi a bien été effectué, et six points sont crédités sur le smartphone de l’enseignant. En parallèle, au labo de chimie, c’est atelier cosmétique pour fabriquer un savon solide à base de coco, de glycérine et d’un colorant naturel. Une génération qui éduque ses parents



Le ramassage de déchets du quartier est une figure imposée dans ce concours et rapporte sept points. 2 000 établissements participent à ce défi, qui peut être réalisé à la maison. Les enfants éduquent leurs parents aux bons gestes. La jeune génération semble plus au fait de ces questions, jusqu’à refuser de se faire déposer en voiture à l’école. Le concours se terminera le 5 décembre, aucun cadeau n’est à gagner à part une meilleure connaissance de la planète.