Environnement : des arbres mis en danger par les projets immobiliers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est un monument végétal que l'on remarque de très loin dans la ville du Mans (Sarthe). Un cèdre bleu du Liban centenaire, haut d'une trentaine de mètres. Sa majestueuse silhouette est désormais cernée par les tractopelles d'un chantier de construction. Des engins qui, selon un collectif de riverains et de militants inquiets, menacent désormais sa survie. "Là on cache la misère avec la bâche parce que dessous, il y a des racines à nu. Les pelleteuses viennent au bord, et continuent à fragiliser l'arbre. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font", s'insurge un homme.

Une bataille féroce

Il s'agit de plus qu'un cèdre, pour ce comité de défense. Un symbole d'une nature en ville fragilisée par la frénésie immobilière. Une centaine de logements sont en construction, et face à l'inquiétude de ce collectif de riverains, l'entrepreneur en charge des travaux assure que le cèdre sera préservé. "À ce jour, il n'y a aucun risque, comme j'ai acheté la propriété d'à côté pour faire mes installations de chantier. Pendant toute la durée du chantier, l'arbre sera préservé", explique Éric Jouvet. Au Mans, le sort de tous les arbres anciens situés en cœur de ville fait désormais l'objet d'une bataille féroce entre collectifs de riverains et professionnels de l'immobilier.

Le JT

Les autres sujets du JT