Environnement : dans le Var, un jardin collectif et associatif

Dans le Var, des bénévoles créent un jardin partagé pour réhabiliter des terres. Avec l'aide d'une association, leur production est ensuite distribuée à des personnes précaires.

À Hyères (Var), avec 300 jours de soleil par an, les habitants ont longtemps été nourris par des fruits et légumes produits à quelques kilomètres de la ville. Le blé a remplacé les arbres fruitiers, mais quelques hectares de friche sont réhabilités. Les jardiniers ont prévu de planter 250 oliviers sur une terre prêtée par un agriculteur à une association. Le travail est en permaculture, au plus proche du cycle naturel des sols et de l'eau.

Un premier jardin partagé en 2021

Les oliviers remplacent des arbres arrachés il y a une trentaine d'années par des paysans confrontés à la concurrence mondiale. Les jeunes participent également à l'élaboration du jardin. Tout a commencé avec un jardin en 2021. Grâce à des financements publics, un hectare est déjà cultivé sur les 10 disponibles. Les légumes sont destinés à des personnes précaires. Une association travaille avec le jardin collectif depuis deux ans. Les bénévoles préparent les légumes pour des sans-abri.