Environnement : comment limiter la pollution au plastique à travers les textiles ?

Le sommet mondial contre la pollution plastique s'ouvre ce lundi 25 novembre en Corée du Sud. On en trouve désormais partout, y compris dans les vêtements. Or, au moment du lavage, les fibres de plastique s'échappent et contaminent les eaux usées. Alors, quelles solutions pour limiter leur impact ?

Pendant une machine à laver, des milliers de microparticules de plastique s’échappent des vêtements. Dans les océans, cette pollution invisible et diffuse s’ajoute aux sacs plastique et aux emballages. Dans quels vêtements se cachent ces microfibres, filtrées et très concentrées ? Le polyester, une fibre synthétique issue du pétrole et "100% plastique", représente par exemple "65% des vêtements commercialisés dans le monde", explique Pauline Debrabandere, responsable plaidoyer et campagnes de Zero Waste France. Un filtre intégré directement dans la machine à laver Les microfibres sont relâchées dans l’eau au lavage, en grande quantité. "Dans une machine d’à peu près 6 kg, on va libérer 700 000 microfibres par lavage", précise Pauline Debrabandere. Pour retenir le plastique, certains fabricants ont mis en place un filtre intégré directement dans la machine à laver. 90% serait ainsi piégé. La solution devait être obligatoire sur toutes les nouvelles machines au 1e r janvier 2025, mais aucun décret n’a encore été publié. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus