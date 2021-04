Environnement : bientôt la fin des tickets de caisse dans les commerces

Dans certains supermarchés, les tickets de caisse ne sont plus automatiques. L'accueil est mitigé. "Pour les grosses courses, j'aime bien vérifier les promotions", explique un client. "Si on peut éviter de gâcher du papier, pourquoi pas", rapporte une autre. Pour consulter son ticket de caisse, il faudra néanmoins être muni d'une carte de fidélité du magasin. "Sur [le] compte Carrefour.fr, vous retrouvez tous vos tickets de caisse et vos derniers achats, explique Bertrand Swiderski, directeur développement durable du groupe Carrefour. (...) Je peux télécharger le ticket et l'ensemble des informations dont j'ai besoin."



Généraliser le système en 2023

Dans un autre magasin pilote, 60% des clients ont été séduits par l'initiative. Une économie de papier qui fait du bien à la planète : dans une boulangerie, les tickets représentent 6 kilomètres de papier par an, 30 kilomètres pour un bureau de tabac, et 750 kilomètres de papier par an pour un supermarché. La loi prévoit de généraliser ce système en 2023 pour les tickets de caisse, de carte bleue et les bons d'achats.