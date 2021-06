Environnement : à Grenoble, interdiction de circulation pour les véhicules les plus polluants

À Grenoble, en Isère, les voitures Crit'Air 4, les utilitaires les plus polluants et les camions sont interdits de circuler sur plus de la moitié de la métropole depuis un an. Les professionnels ont dû s'adapter.

Grenoble (Isère) fait partie des huit métropoles françaises où l'air est le plus pollué. Alors depuis deux ans, les voitures et les utilitaires très polluants ont l'interdiction de circuler sur plus de la moitié du territoire de la commune. La filière transports et les professionnels s'adaptent. Les camions livrent leurs marchandises aux portes de la ville. Elles seront ensuite transportées par de plus petits véhicules plus petits, moins polluants. La livraison à vélo, par exemple, se développe de plus en plus.

Les poids lourds génèrent 50% de la pollution

Depuis un an, cette interdiction a été étendue aux vignettes Crit'Air 4. Les résultats de cette mesure ne peuvent être réellement évalués après une année de perturbation, mais la stratégie s'annonce payante, dans une agglomération où 150 personnes meurent à cause de la pollution chaque année. "En agissant sur les poids lourds, on agit sur 50% de la pollution générée sur le territoire", estime Didier Chapuis, directeur territorial de l'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, organisme spécialisé dans la qualité de l'air.