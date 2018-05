Entreprise : produire sa propre énergie

Éclairage, chauffage... Des dépenses qui coutent cher aux entreprises. Et si la solution était tout simplement d'annuler leurs factures en produisant leur propre énergie et combiner performances énergétiques et environnementales ? À 30 kilomètres de Bourges (Cher), les laiteries Triballat (270 millions d'euros de chiffre d'affaires) se sont fixé un objectif : réduire leur dépendance aux énergies fossiles, dont les cours sont fluctuants.

Montant de l'investissement : trois millions d'euros

Terminé le recours au fioul ou au gaz ; l'entreprise utilise du bois, qui une fois broyé, donne un combustible renouvelable. Une fois inséré dans la chaudière, il sert à faire monter l'eau en ébullition, qui passe à l'état de vapeur avant de transiter par des tuyaux qui lui permettront de pasteuriser le lait. Aujourd'hui, 80 % des besoins en chaleur du site sont couverts grâce à cette nouvelle installation. Montant de l'investissement : trois millions d'euros, dont 50 % financés par des aides de l'État. Un équipement amorti en seulement cinq ans.

