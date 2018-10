Énergie : comment réduire sa facture ?

Changer d'opérateur pour faire des économies d'énergie. Pierre Lebreton est abonné au gaz uniquement pour chauffer l'eau de sa salle de bain et de sa cuisine. Pour sa petite consommation, la hausse des prix était pour lui beaucoup trop élevée, sa facture ne cesse de grimper depuis plusieurs mois. Il a donc changé de fournisseur de gaz cet été. Il a quitté le tarif réglementé de l'opérateur historique pour un nouvel acteur à l'offre alléchante : une remise de 15% garantie un an et à prix fixe. Après avoir fait ses calculs, il est satisfait : 44€ d'économie sur les douze mois qui viennent de passer.

10% d'économie en moyenne chez la concurrence

Comme lui, plus de 50% des foyers ont quitté les tarifs réglementés pour une économie de 10% en moyenne. Une famille de quatre personnes, par exemple, qui chauffe 110 m2, devra payer 1 756 € par an. Les concurrents proposent jusqu'à 162 € de moins par an. À cela s'ajoute le fait qu'il est très simple techniquement de changer de fournisseur. Pour le gaz, les tarifs réglementés devraient disparaître d'ici 2023.

