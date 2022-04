En images La Bièvre, une rivière jusque-là recouverte de béton, renaît au sud de Paris

Une portion de la Bièvre, seule rivière qui se jetait naturellement dans la Seine à Paris, a été rouverte entre Arcueil et Gentilly. Elle avait été canalisée et recouverte aux XIXe et début XXe siècle, en raison de l'insalubrité liée aux industries.

Près de Paris, des habitants d'Arcueil et de Gentilly se sont réveillés avec une rivière dans leur quartier. La Bièvre était jusque-là enfouie et recouverte de béton mais après deux ans de travaux, elle retrouve progressivement l'air libre. L'inauguration de cette "nouvelle rivière" a lieu jeudi 14 avril.



Un panneau montre les travaux qui ont été nécessaires pour rouvrir la Bièvre à l'air libre. (BORIS HALLIER / RADIO FRANCE)

La Bièvre est la seule rivière qui, dans le temps, se jetait naturellement dans la Seine à Paris après un parcours d'une trentaine de kilomètres depuis Guyancourt, dans les Yvelines. Ce cours d'eau serpente désormais parmi les habitations, le long d'une route d'un gymnase et d'un parc. Sur 600 m, la rivière est comme sortie des entrailles de la terre, se réjouit Benoît Kayser, chef de projet au conseil départemental du Val-de-Marne : "Les gens se promenaient le long de la canalisation sans savoir qu’il y avait la Bièvre."

Des arbres ont été plantés et des berges ont été refleuries au bord de la "nouvelle rivière" francilienne. (BORIS HALLIER / RADIO FRANCE)

Car il y a plus d'un siècle, avec les tanneries, les abattoirs et autres industries, la Bièvre s'est transformée en égoût à ciel ouvert. "C’était de l’insalubrité et le choix avait été de recouvrir cette rivière. Ce n'était donc plus une rivière", développe Benoît Kayser.

La Bièvre avait recouverte au XIXe et début XXe siècle en raison de l'insalubrité. (BORIS HALLIER / RADIO FRANCE)

Le cours d'eau retrouve son statut de rivière en 2007 par arrêté préfectoral. L'assainissement a été réalisé, et les ouvriers ont enfin pu retirer les dalles de béton. "Il y a beaucoup d’enjeux comme créer des îlots de fraîcheur, explique le chef de projet au conseil départemental du Val-de-Marne. Il y a aussi la bonification écologique, le retour de la nature en ville et un cadre paysager pour les promeneurs qui viennent découvrir cette rivière historique."

En faisant sortir la rivière de ses canalisations, l'objectif est de créer des ilôts de fraicheurs et d'encourager la biodiversité. (BORIS HALLIER / RADIO FRANCE)

Plus de 200 arbres ont été plantés et des berges ont été refleuries. De quoi inspirer Judith Frydman, qui organise des visites poétiques autour de la Bièvre : "C’était assez minéral. On rêvait de cette rivière souterraine et aujourd’hui de la voir renaître le contraste est saisissant.” D'autres portions de la rivière pourraient être rouvertes dans les prochaines années, notamment à Paris.