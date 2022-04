En Haute-Vienne, un festival du cinéma écologique veut rendre le monde plus vert

Ils veulent contribuer à rendre les problématiques écologiques plus visibles dans l'espace public et en particulier sur le grand écran. Du 4 au 17 mai dans le département de la Haute-Vienne, les organisateurs du festival du cinéma écologique Horizon Vert ont invité une quinzaine de réalisateurs à venir discuter avec le public. Une cinquantaine de projections sont également prévues.

"On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de films qui traitaient de cette thématique, que ça travaillait beaucoup les cinéastes. On s'est dit que c'était bien de créer un écrin pour présenter ces films-là, qu'ils aient vraiment un moment dédié et qu'on prenne le temps de réfléchir d'une façon très large des problématiques qui touchent à l'écologie", explique Duarte Caetano, directeur du cinéma Bourse de Saint-Junien, qui accueille des projections.

La vraie vie des vaches

Parmi les films à l'affiche : le long-métrage Goliath réalisé par Frédéric Tellier, qui dépeint le lobbying de l'industrie de l'agrochimie, La Panthère des neiges avec Vincent Munier et Sylvain Tesson ou encore Bovines, un documentaire qui raconte la "vraie vie" des vaches.

"Il y a quand même une production assez foisonnante dans ces domaines. Pour nous, c'est toute une richesse à présenter pendant le festival", poursuit Duarte Caetano. Sa collègue, Camille Solans, médiatrice de l'association réseau cinéma 87, veut pousser les murs. "Le but, c'est vraiment de créer de la discussion citoyenne, qui n'est pas forcément présente comme on le voudrait dans les débats politiques et dans les médias".

La programmation promet une palette d'approches très larges autour de la transition écologique : de la vision "verte" de l'écrivain américain Jim Harrison dans Seule la terre est éternelle, à celle de maraîchers pratiquants la traction animale.

Le festival Horizon Vert a lieu du 4 au 17 mai dans quatre communes de Haute-Vienne : Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Léonard-de-Noblat et Eymoutiers. La programmation est disponible sur le site web de l'événement.