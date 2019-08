Écologie : des pailles 100% bio et naturelles

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La moisson de cette année est une grande première pour Yves de Broc et sa femme Gaëlle. Il cultive en effet un seigle bio pour faire de la farine et les tiges vont être utilisées pour faire des pailles... en paille. À l'origine de cette initiative, une association. Pas de calibrage, chaque paille est unique et tout est fait main. Seul outil nécessaire : une paire de ciseaux.

Biodégradables et réutilisables

"Il n'y a rien d'automatique. C'est de l'artisanat. C'est 100% artisanal, tout propre et respectant la nature. Et la nature nous le rend bien", explique Yves De Broc devant les caméras de France 2. Un demi-hectare seulement permet de produire 1 million de pailles. Nettoyées avec des produits naturels, elles résistent au chaud, comme au froid. Elles sont biodégradables et réutilisables. On peut même les passer au lave-vaisselle.

