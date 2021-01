Ecologie : des retraitées font de la résistance climatique en Suisse

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Un collectif de femmes retraitées, "les Aînées pour la protection du climat", dont les membres sont âgés de 78 ans en moyenne, ont porté plainte contre l'État suisse, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elles accusent l'État de négligence climatique en expliquant qu'il ne prend pas soin de leur santé. "Derrière, il y a un peu de culpabilité vis-à-vis de cette planète qu'on a beaucoup utilisée mais aussi l'envie de faire corps avec la justice et les plus jeunes", explique la journaliste de We Demain Armelle Oger.

Le pouvoir citoyen

En France, les résultats de la plainte de "l'Affaire du siècle" sont attendus. Deux millions et demi de personnes et des ONG ont porté plainte devant le tribunal administratif de Paris pour négligence climatique. "Derrière tout cela, c'est le pouvoir citoyen", commente Armelle Oger. Ce pouvoir citoyen est un lien entre les jeunes générations engagées et les plus anciens, "ceux qui ont bien profité des Trente glorieuses et ceux qui se disent sacrifiés", rapporte la journaliste.

