Écologie : certains habitants délaissent la voiture au profit de leur vélo

Une vie sans voiture, c’est possible. Certains ont fait ce choix radical et l’assument parfaitement. C’est le cas de Jean-Marc, un habitant de L’Union, dans la banlieue de Toulouse (Haute-Garonne). Il travaille dans une zone d’activités de la commune voisine, Balma. À l’heure où il part, le périphérique est bouché si bien qu’il mettrait 40 minutes pour faire 6 kilomètres. Alors il opte pour le vélo : 20 minutes pour 6 kilomètres.

Les rues ne sont pas toujours adaptées pour les vélos mais les paysages qu’ils traversent le comblent. Toutefois, la dernière partie du trajet, avec des ronds-points et une départementale, est dangereuse. "C’est compliqué", admet-il. Il arrive cependant à destination comme prévu une vingtaine de minutes plus tard. De quoi donner des idées à la fois économiques et écologiques à d’autres conducteurs.