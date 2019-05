Écologie : bilan d'une expérience zéro déchet pour deux familles de la Manche

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

354 kg, c'est la quantité de déchets produits par habitant en France. Un gaspillage qui a poussé 26 familles originaires du Cotentin à tenter un pari fou : se rapprocher du zéro déchet. C'était l'objectif initial d'un jeune couple en février 2019. Julie et Alexandre avaient plusieurs pistes en tête, comme l'achat d'un composteur. Une nouvelle organisation pour cette famille de Cherbourg (Manche) qui a banni depuis trois mois les bouteilles en plastique et pratique le tri sélectif deux fois par semaine. Les résultats sont probants, puisque le jeune couple a réduit ses déchets de moitié, passant de 5 à 2,5 kg.

De meilleurs résultats pour la seconde famille

Une autre famille originaire de Valognes (Manche) a tenté l'expérience avec de meilleurs résultats. Ce couple et leur fille fabriquent désormais eux-mêmes leurs yaourts. "On avait beaucoup d'emballages de yaourts, car la petite en mange beaucoup et moi aussi. Et d'un point de vue économique et gustatif, c'est nettement meilleur", détaille Ève la mère de famille. Déchets alimentaires et restes de repas sont mis de côté pour être placés dans un composteur, acheté 30 €. Ce qui produit à terme du terreau pour les plantes et permet de réduire de près d'un tiers les déchets. Des actions qui ont engendré une baisse vertigineuse de leur production de déchets, passant de 2,5 kg à 450 grammes, soit une réduction de 80% du poids de la poubelle familiale.