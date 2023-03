Eau : comment l’économiser au quotidien ?

L’eau est un sujet qui nous concerne tous et chacun peut aider à économiser cette ressource avec des gestes au quotidien. Comment y parvenir ? Présente sur le plateau du 12/13, jeudi 30 mars, la journaliste Sophie Piard donne quelques astuces.

Près d’1/4 de toute l’eau consommée en France est destinée à un usage domestique. En moyenne, cela représente 148 litres d’eau par jour et par habitant. Mais comment économiser l’eau ? Tout d’abord, les mousseurs à fixer sur les robinets permettent de diminuer le flux de l’eau. "Pour les toilettes, un mécanisme à double commande. Pour quatre personnes, cela permet d’économiser jusqu’à 40 m3 par an. Mieux vaut également renoncer à votre bain et prendre une douche", conseille la journaliste Sophie Piard, présente sur le plateau du 12/13, jeudi 30 mars.





Installer des récupérateurs d’eau



Pour l’électroménager, il faut penser à "bien remplir ses machines, pour le linge comme pour la vaisselle. Utilisez aussi en priorité les programmes Eco", poursuit la journaliste. "Au jardin, les récupérateurs d’eau de pluie font désormais partie du paysage. Phase suivante : installer une cuve, enterrée ou pas, pour servir à l’arrosage, au lavage de la voiture ou la chasse d’eau des toilettes", détaille Sophie Piard.