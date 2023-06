Dissolution des Soulèvements de la Terre : "Ça ne dissoudra pas le réchauffement climatique", prévient la députée EELV Cyrielle Chatelain

"On est face à un gouvernement qui a complètement capitulé face au réchauffement climatique", estime sur franceinfo Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe Europe écologie-Les Verts à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a confirmé la dissolution des Soulèvements de la Terre.

"Quand on est dans une situation où une grande partie de l'humanité a l'impression que ses conditions de vie sont en jeu, dissoudre un collectif de personnes qui défend ces questions-là ne fait pas disparaître le fond du problème", a prévenu ce mardi en conférence de presse la présidente du groupe Europe écologie-Les Verts à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain.

Alors que le ministre de l'Intérieur a confirmé que la dissolution des Soulèvements de la Terre sera prononcée mercredi en Conseil des ministres, la députée de l'Isère explique que "ça ne dissoudra pas le problème" du réchauffement climatique.

Une prise de conscience urgente

"Le fonds du problème, c'est qu'on est face à un gouvernement qui a complètement capitulé face au réchauffement climatique et qui ne fait plus rien", estime Cyrielle Chatelain. "À aucun moment, ils n'ont le courage de faire primer la question environnementale sur la question économique." Pour la patronne des députés écologistes, "une prise de conscience" est pourtant urgente. "Une partie de l'humanité se rend compte que les impacts du réchauffement climatique sont là et l'habitabilité de la Terre est en jeu. Quand il n'y aura pas d'eau cet été et qu'on aura de nouveaux villages qui n'auront plus d'eau potable, la colère sera là."

Cyrielle Chatelain, qui était présente à la manifestation non autorisée contre le chantier de la LGV Lyon-Turin, "condamne" la "faible minorité de personnes qui ont pu avoir un comportement considéré comme violent" mais assure que "la majorité des gens présents étaient pacifistes". "Les leaders des Soulèvements de la Terre sont à visage découvert. Après, il peut y avoir des composantes qui ne sont pas des Soulèvements de la Terre, qui viennent s'aglomérer et qui peuvent aller créer des heurts." Elle rappelle qu'au début des années 2000, "on n'a pas dissout les faucheurs d'OGM."

Lyon-Turin : un chantier "climaticide"

"La doctrine d'EELV a toujours été celle d'actions de désobéissance civile, toujours à visage découvert et sans violence", explique Cyrielle Chatelain. "En tant qu'écologistes, on soutient profondément la désobéissance civile et donc le combat des Soulèvements de la Terre." La patronne des députés écologistes assure même que "les violences ont clairement été créées par le refus de discuter de la préfecture" de Savoie. "Le préfet avait refusé deux parcours et a refusé toute discussion qui aurait pu permettre aux manifestants de faire une boucle. On n'a pu que constater le blocage."

La députée EELV dénonce un chantier "climaticide et environnementalement extrêmement négatif" à propos de la LGV Lyon-Turin. "C'est 162 kilomètres de rails et de galleries, dont un tunnel transfrontalier de 57 kilomètres, 1 500 terres agricoles et naturelles artificialisées, 65 000 à 100 000 mètres cubes d'eau drainés chaque année. La Cour des comptes européenne a etimé qu'il faudrait entre 25 et 50 ans pour compenser les millions de tonnes de CO2 émises lors de la construction."