DIRECT VIDEO - Écologie et politique : une équation impossible ?

Face à l'urgence du dérèglement climatique, l'action politique est souvent jugée comment n'étant pas à la hauteur de l'enjeu. Que manque-t-il au pouvoir politique pour agir, vraiment ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

La lutte contre le réchauffement climatique est-elle vraiment compatible avec l'action politique au sein des institutions ? Robert Poujade, premier ministre de l'écologie en 1971, avait qualifié son ministère de "ministère de l'impossible". Cinquante ans plus tard, est-ce le cas ?

Justine Reix, journaliste, autrice du livre-enquête La poudre aux yeux (éd. JC Lattès), Victoria Koussa, journaliste politique à franceinfo, et Philippe Garcia, représentant syndical CGT au ministère de la Transition écologique, sont dans le Talk pour en discuter.

Des "vers solitaires" au ministère de l'Ecologie

L'espérance de vie des ministres dans ce ministère est parmi la plus courte de tous les postes du gouvernement : 19 mois en moyenne. "Tout seul à la manœuvre", confiait Nicolas Hulot, le 28 août 2021 sur France Inter le jour où il a annoncé sa démission du poste de ministre de l'écologie. "On est un peu des vers solitaires", disait Yves Cochet, ancien ministre de l'Ecologie, quant Delphine Batho, au même poste, affirmait : "On vous met sous cloche." L'actuel ministre de l'écologie Christophe Béchu confiait au journal Le Monde l'été dernier que face à l'ampleur de la tâche, le vertige l'avait saisi.

Est-ce qu’un ministre ou une ministre de la transition écologique doit lutter pour exister ? Est-ce que le pragmatisme de l’action politique est compatible avec l’ambition écologique ?

