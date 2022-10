DIRECT. Bassines controversées : des manifestants forcent les grilles du chantier à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres

#BASSINES Je me demande qui dit la vérité : les écolos, à 99% campés sur des positions datant des années 1960, totalement hors du temps ? Ou bien les partisans de ces bassines qui peuvent participer à maintenir une hygrométrie permettant les cultures ? Il est évident que la culture du maïs dans certaines régions plutôt sèches est depuis longtemps une aberration. Par contre, il est tout aussi évident que la culture du blé, par exemple, nécessite un arrosage lorsque les conditions climatiques l’exigent. Il y a également le cas du maraîchage et des arbres fruitiers. Devons-nous importer tous les fruits et légumes, faute de pouvoir arroser les cultures ? Je ne le crois pas, et j’évite aussi souvent que possible d’acheter fruits et légumes qui ne sont pas cultivés en France. Alors, où est la solution ?