Devenir éco-délégué : un moyen d'agir pour la planète dans son collège ou son lycée

En septembre c'est l'élection des délégués mais depuis 2020, chaque classe de collège et lycée doit aussi élire un ou une éco-délégué·e. La chronique “1 planète, des solutions”, réalisée par NOWU en partenariat avec France Info, revient sur ce rôle qui permet aux élèves de faire progresser leur établissement côté écologie.

Les éco-délégués sont des ambassadeurs et ambassadrices de la planète dans leur école.

À quoi servent les éco-délégués ?

Leur missions, c’est entre autres de sensibiliser les élèves et le personnel du lycée à l’écologie et de monter des projets divers et variés (ateliers de sensibilisation au changement climatique, mesures pour limiter le gaspillage alimentaire à la cantine ou encore incitation à réduire la consommation d'énergie).

Par exemple, si chaque classe économise 5 minutes de lumière par jour, c’est plus d’un million de minutes de lumière économisées chaque jour.

Côté mode d'emploi, passer à l’action en tant qu'éco-délégué c’est d’abord d’identifier sur quels points son établissement peut faire des progrès, avant de se lancer et d’en parler aux bons interlocuteurs, de faire un budget éventuellement, et enfin d’évaluer si ce qu’on a mis en place a bien fonctionné.

Les éco-délégués sont accompagnés dans leur démarche par un référent Éducation au Développement Durable qui peut être nommé parmi les profs, les CPE, etc.

Pourquoi devenir éco-délégué ?

Au final, c'est beaucoup d'apprentissage et de bonnes expériences que les élèves emmènent avec eux à la fin de l'année.

J'ai pu en apprendre davantage sur le quand et le comment du réchauffement climatique, participer à des projets comme le tri sélectif à la cantine, et apprendre à connaître le fonctionnement de mon lycée. Maya Ross, ancienne éco-déléguée

Pour les personnes motivées, il est possible d'en savoir plus sur le site de NOWU, où vous trouverez pas mal de conseils pour verdir votre quotidien !

