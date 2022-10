Deux-Sèvres : les opposants au "bassin" se mobilisent dans les champs de Sainte-Soline

Un bras de fer particulièrement tendu entre gendarmes et militants écolo débute dans les Deux-Sèvres, samedi 29 octobre. 4 000 opposants au chantier de la bassine de Sainte-Soline veulent empêcher la suite des travaux.

Des slogans, et des nuages de lacrymogène, dans les champs de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Plus de 4 000 manifestants anti-bassine se sont réunis, samedi 29 octobre. La situation s'est tendue rapidement. 1 500 gendarmes étaient déployés, ainsi que plusieurs hélicoptères pour contrer la manifestation, interdite par la préfecture. Les opposants souhaitent bloquer le chantier d'une immense réserve d'eau, destinée à des agriculteurs. "On voudrait une autre agriculture, revenir sur des cultures économes en haut", confie un militant.

Les autorités craignent l'établissement d'une ZAD

Ils refusent la construction d'une bassine d'eau géante, l'équivalent de 260 piscines olympiques, destinée à irriguer les terres agricoles. L'eau serait pompée pendant l'hiver dans les nappes phréatiques ou dans les rivières. Des élus écologistes, parmi lesquels Yannick Jadot, sont venus soutenir l'action. Au fil de l'après-midi, forces de l'ordre et manifestants se sont rendus coup pour coup. Des blessés sont à déplorer dans les deux camps. Les manifestants ont promis de ne rien lâcher, dans le week-end et au-delà, si nécessaire. "Jusqu'où Macron va vouloir aller ? Il veut une révolution de l'eau ? Il va avoir une révolution de l'eau", a commenté Julien Le Guet, porte-parole de "Bassines Non Merci". Les autorités craignent l'établissement d'une ZAD sur le site.